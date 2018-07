Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 23. bis 27.07.2018

MONTAG

Metzler senkt Deutsche Börse auf 'Sell' - Ziel 107 Euro

- Das Bankhaus Metzler hat die Aktien der Deutschen Börse von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 117 auf 107 Euro gesenkt. Die jüngste Entwicklung der Handelsvolumina rechtfertige aus seiner Sicht nicht die aktuelle Bewertung der Papiere des Börsenbetreibers, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem das Management seine Wachstumsbestrebungen bis 2020 skizziert habe, dürfte das Potenzial für positive Überraschungen zunächst begrenzt bleiben.

Barclays hebt Bayer auf 'Overweight' und Ziel auf 110 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer aus Bewertungsgründen von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns preise angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem Dax schon viele seiner kurzfristigen Sorgen und den jüngsten Gegenwind ein, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Resultate zum zweiten Quartal und Treibern seitens der Produktpipeline im zweiten Halbjahr rechnet der Experte mit eher positiven Nachrichten der Leverkusener.

Baader Bank senkt Covestro auf 'Hold' - Ziel weiter 84 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Covestro vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen vier Wochen rate er bei dem Kunststoffkonzern zu Gewinnmitnahmen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zwar immer noch günstig zu haben. Die Stimmung unter Anlegern zum Chemiesektor im Allgemeinen habe sich zuletzt aber eingetrübt. Am Markt dürften viele nun eher zu defensiveren Aktienwerten greifen als Covestro.

DIENSTAG

DZ Bank hebt PSA auf 'Halten' und fairen Wert 21 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat PSA nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 17 auf 21 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert resümierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes Halbjahr des Autokonzerns. Überrascht habe insbesondere der positive Ergebnisbeitrag der Tochter Opel. Er hält die Aktie nun für fair bewertet.

Warburg senkt Aareal Bank auf 'Hold' und Ziel auf 42,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Aareal Bank vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 42,50 Euro gesenkt. Der Immobilienfinanzierer dürfte zwar ein solides operatives Vorsteuerergebnis vorlegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch nach der im Branchenvergleich guten Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn erscheine das Potenzial bis zum neuen Kursziel begrenzt. Zudem hänge das weitere Gewinnwachstum stärker von Zukäufen ab - hier seien allerdings kaum Optionen in Sicht.

RBC senkt ING auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat ING von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Die Bank verfüge über eine gute Kapitalausstattung, wachse aus eigener Kraft robust und investiere weiterhin, doch seien die Markterwartungen in puncto Ertragswachstum, Kostenkontrolle und Kapitalentwicklung für das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr 2018 schlicht immer noch zu hoch, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

MITTWOCH

Morgan Stanley senkt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns erschienen zwar günstig bewertet, doch lasse das Wachstum im Consumer-Geschäft nach und die Profitabilität nähere sich dem Höhepunkt, begründete Analyst Richard Taylor in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Abstufung.

Mainfirst senkt Sartorius nach gutem Lauf auf 'Neutral'

FRANKFURT - Mainfirst hat Sartorius nach starker Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, auch wenn das Kursziel mit 150 Euro unverändert blieb. Der Aktie des Laborausrüsters mangele es an kurzfristigen Kurstreibern und so sei das Aufwärtspotenzial von nun an begrenzt, schrieb Analyst Markus Gola in einer am Mittwoch vorliegende Studie. Die starke Marktposition werde mittlerweile von den Anlegern deutlich besser wertgeschätzt. Mit höheren Zielen für den Bereich Bioprocess Solutions habe er bereits gerechnet.

Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co nach Zahlen für das zweite Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Stahlhändlers sei besser als erwartet ausgefallen, der Aktie dürften nun aber die positiven Kurstreiber fehlen, begründete Analyst Rochus Brauneiser sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

DONNERSTAG

UBS senkt Facebook auf 'Neutral' und Ziel auf 180 Dollar

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Facebook nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 212 auf 180 US-Dollar gesenkt. Nach dem Ausverkauf der Aktie des Sozialen Netzwerks als Reaktion auf die Aussagen des Managements zu Wachstum und Margen sei das Chance-Risiko-Profil nun ausgeglichen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen zum zweiten Quartal selbst hätten Positives und auch Negatives enthalten.

CFRA senkt Daimler auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Daimler nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 60 Euro gesenkt. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Autokonzerns reflektiere die ersten negativen Auswirkungen des Handelskriegs der USA mit China und der EU, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019.

CFRA hebt Banco Santander auf 'Strong Buy' - Ziel 6 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Santander von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt. Analyst Firdaus Ibrahim hält in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar wegen einer im Vergleich zur Konkurrenz 2018 wohl niedrigeren Eigenkapitalrendite ein niedriges Kursziel für angebracht, sieht aber ausreichend Kursspielraum für eine Hochstufung der Aktien der spanischen Bank. Deren Halbjahreszahlen seien von einer starken Ertragsentwicklung und niedrigeren Rückstellungen geprägt gewesen.

FREITAG

Citigroup hebt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 16,50 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 16,50 Euro erhöht. Der Mittelzufluss des Telekomkonzerns sei begrenzt und der Investitionsbedarf halte an, aber der regulatorische Hintergrund wirke unterstützend für die Aktie, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Heimatgeschäft sei vergleichsweise attraktiv, weshalb er seine Schätzungen dafür erhöht habe.

CFRA senkt Airbus auf 'Hold' - Ziel bleibt 115 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 115 Euro belassen. Er behalte seine Prognosen für 2018 und 2019 unverändert bei, sei aber der Meinung, dass die guten Erwartungen für das zweite Halbjahr nach dem jüngsten Kursanstieg schon weitgehend in der Aktie eingepreist seien, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sei die Aktie mittlerweile fair bewertet.

JPMorgan senkt Deutsche Wohnen auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen nach dem guten Lauf der Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Neil Green hob in der am Freitag vorliegenden Studie allerdings das Kursziel von 44 auf 46 Euro an, um ein stärker als bisher erwartetes Wertwachstum bei der Immobiliengesellschaft 2018 zu berücksichtigen. Der Experte zieht die Aktien von Vonovia und LEG Immobilien vor.

AXC0267 2018-07-27/21:50