Mainz (ots) - Die große Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Ein gutes Ziel, doch leider sind diesem von einer Seite her Grenzen gesetzt, wo man diese wohl als Letztes vermuten würde: Die Bahn-Tochter DB Cargo ist in ihrer derzeitigen Verfassung nicht in der Lage, diese zusätzlichen Güter zu befördern. Die Wirtschaft brummt, die politischen Rahmenbedingungen sind günstig - und dennoch verliert DB Cargo im wichtigen Heimatmarkt Deutschland Marktanteile, und zwar dramatisch. Externe Faktoren spielen hier also nicht die entscheidende Rolle. Auch die sicherlich an allen Ecken und Enden fehlenden Lokführer können nicht als der alleinige Grund für die Misere herhalten. Die Konkurrenz leidet ebenfalls unter Personalmangel - und jagt dem Branchenführer dennoch Marktanteile ab. Vielmehr ist ein Großteil der Probleme hausgemacht. Ein klares Indiz liefert das Hin und Her bei der Personalentwicklung. Zuerst hieß es, dass dringend 2000 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Dann macht man auf einmal eine Lücke von ebenfalls 2000 Stellen aus. Vorstandschef Bosch steht vor einer Herkulesaufgabe. Er muss einen schwerfälligen Koloss zu einem wendigen Unternehmen formen, das schnell auf Veränderungen reagieren kann. Und er muss dringend dafür sorgen, dass bei der Bahn-Tochter endlich alle an einem Strang ziehen.



