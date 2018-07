FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich Anleger am Freitagabend eher mit der Mondfinsternis beschäftigt als mit dem Handel von deutschen Aktien nach Xetra-Schluss. "Die Mondfinsternis ist wohl spannender", so der Markteilnehmer. Handelbare Nachrichten habe es zudem keine gegeben und doch sei eine Aktie auffällig gewesen. Rocket Internet wurden am Abend 2,5 Prozent fester gestellt - nach vermeintlich guten Geschäftszahlen. Eine Webseite für Finanznachrichten hatte eine Analyse über gute Erstquartalszahlen des Internetunternehmens veröffentlicht. Die Zahlen zum ersten Quartal sind aber seit Ende Mai bekannt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.824 12.860 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 16:42 ET (20:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.