Halle (ots) - Angesichts der beiden Großfeuer in Brandenburg äußert sich Franz Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, besorgt über die Lage im benachbarten Sachsen-Anhalt. "Feuer wie in Brandenburg können derzeit auch in Sachsen-Anhalt schnell ausbrechen", sagte zu Salm-Salm der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Die Struktur der Waldgebiete, die in der Nähe von Potsdam und bei Jüterbog in Flammen aufgegangen sind, finde man auch in Sachsen-Anhalt. "Auch hier gibt es ausgedehnte Kiefernwälder, die mittlerweile knochentrocken sind und bei denen ein Funke reichen würde", sagte er dem Blatt.



