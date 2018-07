Die Ankündigung des italienischen Versicherungskonzerns Generali vor wenigen Wochen, vier Millionen Lebensversicherungsverträge in Deutschland an einen Abwickler zu verkaufen, hatte ein mittleres Beben ausgelöst. Es zeigt, dass viele Versicherer Probleme haben, in dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld Gewinne zu erwirtschaften. Probleme, die die Allianz nicht kennt. Die Münchner wollen 2018 operativ zwischen 10,6 und 11,6 Milliarden Euro verdienen. Auf der Bank liegt so viel Cash, dass sie ein drittes Aktienrückkaufprogramm auf den Weg gebracht haben. Umfang: eine Milliarde Euro.

