Die deutsche Biotech-Branche hat zuletzt wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Während die Papiere von Morphosys von einem Mehrjahreshoch zum nächsten eilen, ist die Evotec-Aktie endlich aus der monatelangen Lethargie erwacht. Doch die Biotech-Landschaft in Deutschland hat weitaus mehr zu bieten, als die beiden TecDAX-Platzhirsche. Die Biotech-Gesellschaft InflaRx aus dem thüringischen Jena notiert seit November 2017 an der Börse in New York - mit Erfolg. Seit dem IPO hat sich das Papier mehr als verdoppelt. DER AKTIONÄR hat beim InflaRx-CFO Arnd Christ über die aktuellen Entwicklungen nachgefragt.

Den vollständigen Artikel lesen ...