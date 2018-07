Während in den USA viele wichtige Unternehmen ihre Quartalszahlen bereits präsentiert haben, gewährt nun mehr als ein Drittel der DAX-Konzerne Einblick in die Bücher - auch Siemens ist dann mit von der Partie. Nachdem die Rivalen ABB und General Electric bereits an der Reihe waren, richten sich die Augen der Anleger nun auf den deutschen Industrie-Riesen.

