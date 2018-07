Das für den Einsatz in Afrika konzipierte E-Nutzfahrzeug aCar der TU München soll ab Ende 2019 von der aus dem Forschungsprojekt heraus gegründeten Firma Evum Motors im niederbayerischen Bayerbach in Serie produziert werden. 1.000 Exemplare sind fürs erste Jahr geplant, die zunächst innerhalb Europas an Unternehmen und Behörden verkauft werden. Ab 2020 könnte das aCar ...

