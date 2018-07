Facebook (WKN:A1JWVX) meldete ein weiteres Quartal starken Wachstums. Das Wachstum war jedoch geringer als in den Vorquartalen. Das gilt nicht nur für den Umsatz, sondern auch für den Jahresüberschuss, das Ergebnis je Aktie und die Nutzerkennzahlen. Darüber hinaus verzeichnete Facebook in Europa einen Rückgang der täglich und monatlich aktiven Nutzer, und das Management ging von einer weiteren Verlangsamung des Umsatzwachstums in den kommenden Quartalen aus. Hier sind die wichtigsten Punkte aus dem zweiten Quartal von Facebook. Facebooks Ergebnisse für das zweite Quartal: Die nackten Zahlen Kennzahl Q2 2018 Q2 2017 Wachstum gegenüber dem Vorjahr Umsatz 13,2 ...

