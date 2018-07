Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LIDL - Angeblich eine halbe Milliarde Euro müsse der Discounter Lidl abschreiben, weil die Einführung eines neuen SAP-Systems völlig schiefging, so das Handelsblatt. Die Beteiligten sollen sich nun gegenseitig die Schuld für die Pleite zuschieben. Die kolportierten Aufwendungen, die das Unternehmen jetzt abschreiben müsse, will Lidl laut Handelsblatt nicht bestätigen. SAP spreche von "reinen Mutmaßungen", die "in keiner Weise nachvollziehbar" seien - zumal die "gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen" in andere IT-Projekte einflössen. (Handelsblatt S. 16,17)

NORD LB - Bankenaufseher nehmen Nord LB schärfer ins Visier. Die Europäische Bankenaufsicht hat nach Informationen der FAZ den Druck erhöht, das noch immer riesige Schiffskreditportfolio angemessen und damit niedriger zu bewerten. Die Aufseher reagieren damit auch auf öffentliche Beschwichtigungen des Aufsichtsratsvorsitzenden und niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers. (FAZ S. 22)

BMW - BMW erhöht angesichts der höheren Zölle für US-Importe in China die Preise für zwei Geländewagenmodelle aus einer US-Fabrik. Ab Montag sollten die vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreise für die vergleichsweise margenstarken SUV-Modelle X5 und X6 zwischen 4 und 7 Prozent steigen, erklärte BMW am Wochenende. (Welt S. 10)

SPARKASSEN - Die Sparkassen starten an diesem Montag mit einem eigenen Angebot fürs Zahlen per Smartphone. Dabei reiche es, das mit einer speziellen App ausgestattete Handy aufs Kartenterminal zu legen, und schon sei der Einkauf bezahlt. Die Genossenschaftsbanken sollen im August folgen. (SZ S.15)

