Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 7,50 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die spanische Großbank habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kurszielsenkung begründete er mit dem angesichts schon hohen Bewertung begrenzten Potenzial für die Aktie. Zudem seien die Unsicherheiten mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestiegen und die BBVA sei zudem besonders stark von der Entwicklung in Schwellenländern wie Mexiko und der Türkei angewiesen./zb/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-07-30/07:51

ISIN: ES0113211835