Die Anleger waren mit den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal von Facebook (WKN:A1JWVX) nicht zufrieden. Die Aktien haben am Donnerstag den größten Absturz des Unternehmens verzeichnet und haben über Nacht über 120 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Das mag zwar beängstigend klingen, doch bedenke, dass Facebook erst im Mai dieses Niveau erreicht hat. Hier ist alles, was die Investoren wissen müssen. Eine Geschichte von zwei profitablen Märkten Beginnen wir mit den Zahlen, die die Investoren verunsichert haben. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 42 % auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der mobilen Werbung am Anzeigenumsatz lag mit ...

