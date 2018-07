The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.07.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1RQC93 HESSEN SCHA.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEU0 DZ BANK CLN E.9550 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEV8 DZ BANK CLN E.9551 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RJ99 DEKA ZINSDIFFANL ZZ 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2542 NORDLB FESTZINSANL.18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1072 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA US031162CD02 AMGEN 17/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US11134LAP40 BROADCOM/KY FIN. 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US406216AW19 HALLIBURTON 2038 BD01 BON USD N

CA XFRA US785592AU04 SABINE PASS LIQ.17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US785592AV86 SABINE PASS LIQ. 17/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US86787EAX58 SUNTRUST BK 18/22 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1861322383 PRO.EUR.FIN. 18/29 BD02 BON EUR N

CA 5AT XFRA CA00149L1058 MELIOR RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA A49 XFRA CA04920D1006 ATLAS BLOCKCHAIN GRP EQ00 EQU EUR N

CA 0N8 XFRA CA65250J1084 NEWSTRIKE BRANDS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 38G XFRA CA85209J1084 SPROUTLY CDA INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4BR XFRA CH0258739751 BLACKSTONE RES.INH.SF-,50 EQ01 EQU EUR Y

CA 3RMF XFRA GG00BZ8VFG05 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR EQ01 EQU EUR N

CA 1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2Y5 XFRA US29260V1052 ENDAVA LTD. SP.ADR/1 EQ01 EQU EUR N

CA 2JE XFRA US34417P1003 FOCUS FIN. PART.A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA TE7 XFRA US88025T1025 TENABLE HOLDINGS DL-,01 EQ01 EQU EUR N