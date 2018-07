FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA6525081023 NEWSTRIKE RESOURCES

SSXN XFRA FR0011289040 SQLI S.A. INH. EO-,80

1E91 XFRA BE0974313455 ECONOCOM GROUP D

QCN XFRA US7475451016 QUALITY CARE PROP. DL-,01

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

XFRA CA13682P1027 CANAF INVESTMENTS

XFRA CA0492371004 ATLAS CLOUD ENTERPR.INC.