CENIT AG passt Ergebnis-Erwartung an DGAP-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung CENIT AG passt Ergebnis-Erwartung an 30.07.2018 / 09:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stuttgart, 30. Juli 2018 - Die CENIT AG hat wegen aktueller Entwicklungen eine Neueinschätzung des Ergebnispotentials für das Geschäftsjahr 2018 vorgenommen. Maßgeblich dafür ist, dass der Verkauf eigener Software hinter den Erwartungen liegt und diese im zweiten Halbjahr nicht kompensiert werden können. Aufgrund dieser Entwicklung geht die CENIT AG für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr von einem EBIT von um die 10 Mio. EUR aus (bisherige Prognose: Vorjahresniveau in Höhe von 12,8 Mio. EUR). Die Umsatzerwartung liegt bei rund 175 bis 180 Mio. EUR (bisherige Prognose: ca. 180-185 Mio. EUR). Die Veröffentlichung des endgültigen Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2018 erfolgt am 2. August 2018. Zusatzinformationen: ISIN: DE0005407100 WKN: 540710 Börsenkürzel: CSH Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse CENIT Aktiengesellschaft Industriestraße 52-54 70565 Stuttgart Deutschland < Ende der ad hoc Mitteilung >Investor Relations-Kontakt CENIT Aktiengesellschaft Tanja Marinovic Tel.: +49 (0)711 - 7825 - 3320 Fax: +49 (0)711 - 7825 - 44 4320 E-Mail: t.marinovic@cenit.de 30.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENIT AG Industriestraße 52 - 54 70565 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 78 25 - 30 Fax: +49 (0)711 78 25 - 4000 E-Mail: aktie@cenit.de Internet: www.cenit.com ISIN: DE0005407100 WKN: 540710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708961 30.07.2018 CET/CEST

