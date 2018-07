DAX-Analyse am Morgen: Verschnaufpause nach einem starken Juli?

Der DAX zeigte am Freitag einmal mehr, wie viel Potenzial in ihm steckt. Dabei gelang die Rückkehr in die November-Schiebezone oberhalb von 12.850 Punkten ebenso, wie das beste Wochenergebnis (+2,4%) seit vier Monaten. Überhaupt liest sich die Juli-Bilanz vor den beiden restlichen Sitzungen beeindruckend: Im laufenden Monat sattelte der Index aktuell 4,5% auf, damit könnte der Juli der bislang beste Monat des Jahres 2018 werden. Zumindest dann, wenn sich die positive Tendenz heute fortsetzt - doch danach sieht es zunächst nicht aus. Im Detail:

Den vollständigen Artikel lesen ...