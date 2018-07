Knapp fünf Wochen nach Google sind die Sparkassen mit ihrem Smartphone-Bezahlsystem in Deutschland gestartet. Sie erweiterten damit das Angebot an sicheren Bezahlmöglichkeiten, erklärte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, in Berlin. Zum Bezahlen hält man das Smartphone im Laden an das Kartenterminal der Kasse. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen - ein großer Teil der Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet.

Kunden mit einem NFC-fähigen Android-Smartphone ab Version 5.0 könnten an den Terminals ab sofort mobil bezahlen, erklärte der DSGV. Mehr als 300 Sparkassen seien zum Start dabei. Bis zum Jahresende sollen alle rund 390 Sparkassen den Dienst anbieten.

Die Daten der Kunden blieben zu jeder Zeit bei der Sparkasse und würden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft, versicherte der DSGV. Das iPhone kann den Angaben zufolge noch nicht als elektronische Geldbörse genutzt werden. Apple habe die nötige Schnittstelle in den Geräten noch nicht freigegeben.

Am 26. Juni hatte der US-Internetgigant Google seinen Smartphone- Bezahldienst nach Deutschland gebracht. Über einen anstehenden Start von Apple Pay in Deutschland wurde bereits mehrfach spekuliert, er blieb jedoch bisher aus./mar/DP/jha

