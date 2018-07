Die Baader Bank hat die Aktien von Fuchs Petrolub auf die "Top Pick List" genommen. Nach einer zweijährigen unterdurchschnittlichen Kursentwicklung seien die Erwartungen an den Schmierstoffhersteller nun sehr niedrig, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er beließ die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal dürfte das Unternehmen die Konsensschätzung für den operativen Gewinn (Ebit) übertreffen, noch mehr gelte dies für den Nettogewinn./bek/la Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-30/10:09

ISIN: DE0005790430