Die Schwarz-Gruppe hat die geplante Übernahme des Entsorgers Tönsmeier in der vergangenen Woche bei der Wettbewerbsbehörde der EU in Brüssel angemeldet. Als vorläufige Frist für die Prüfung des geplanten Zusammenschlusses nennt die Kartellbehörde den 31. August. Die Schwarz Zentrale Dienste KG, zu der auch der Discounter Lidl sowie Kaufland gehören, will über die Tochtergesellschaft GreenCycle jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...