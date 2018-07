TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich zu Wochenbeginn den negativen Vorgaben der US-Börsen nicht entziehen können und mehrheitlich leichter geschlossen. An der Wall Street war es besonders mit Technologieaktien abwärts gegangen nach enttäuschenden Geschäftszahlen zunächst von Facebook, dann von Twitter und Intel. Weil zudem den am Dienstag anstehenden Quartalszahlen von Apple wie üblich besondere Bedeutung beigemessen wird, hielten sich viele Anleger auch mit Blick darauf mit Käufen zurück.

Für Zurückhaltung sorgte außerdem, dass im Laufe der Woche die Ergebnisse der Ratssitzungen der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag und der US-Notenbank am Mittwoch sowie der Bank of England am Donnerstag auf dem Kalender stehen.

Um erstere rankten sich weiter Gerüchte, dass sie versuchen könnte, am langen Ende der Zinskurve für höhere Sätze zu sorgen, wenngleich die wirtschaftliche und vor allem die Inflationslage für eine Beibehaltung der extrem expansiven Geldpolitik sprechen. Am japanischen Anleihemarkt beobachteten Teilnehmer, dass die Renditen am langen Ende etwas anzogen.

Die Volkswirte von Capital Economics warnten, dass sich die BoJ selbst in den Fuß schießen würde, sollte sie irgendetwas tun, was am Markt als eine Abkehr von ihrer ultralockeren Geldpolitik verstanden würde.

Der Yen zeigte sich zum Handelsende in Tokio mit 111,15 je Dollar in etwa auf dem Niveau vom Freitagmorgen. Der Nikkei-Index verlor 0,7 Prozent auf 22.545 Punkte. Bankaktien liefen besser als der breite Markt, weil sie gestützt wurden von der Spekulation, dass die BoJ gerade mit Blick auf die Geschäfte der Banken versuchen könnte, die Zinskurve zu versteilern, am langen Ende also die Zinssätze nach oben zu treiben.

Höhere Zinsen gelten grundsätzlich als zuträglich für das klassische Kreditgeschäft der Banken. Mitsubishi UFJ zogen um 1,6 Prozent an, ebenso Sumitomo Mitsui.

Tencent-Minus zieht HSI nach unten

In Sydney ging es für den Index um 0,4 Prozent nach unten, in Seoul tendierte der Kospi knapp behauptet. Der HSI in Hongkong kam um 0,5 Prozent zurück während des dortigen Späthandels, belastet vom deutlichen Kursverlust beim Schwergerwicht Tencent von 2,2 Prozent. Es war das dritte Tagesminus in Folge. Die Aktie litt besonders unter der jüngsten Schwäche des Technologiesegments in den USA. Tencent präsentiert seine Geschäftszahlen im August.

Schanghai büßte unterdessen 0,1 Prozent ein, an der Börse für Wachstumswerte in Shenzhen knickte der Index aber um 1,7 Prozent ein. Marktteilnehmern zufolge machte sich hier eine geplante Verschärfung der Regulierervorgaben für zukünftige Börsengänge negativ bemerkbar.

Unter den Einzelwerten fiel in Tokio der Pharmawert Eisai mit einem Minus von 5,3 Prozent aus dem Rahmen. Für Kursdruck sorgte die Forderung der US-Arzneimittelbehörde FDA nach weiteren Prüfungen eines Alzheimer-Präparats von Eisai.

Ausgesetzt vom Handel wurden in Hongkong Orient Overseas, nachdem die Aktionäre des Unternehmens der Übernahme durch den Wettbewerber Cosco Shipping im Volumen von 6,3 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatten. Die Analysten von Bocom senkten unterdessen ihre 2018er Gewinnschätzung für Orient um 25 Prozent, weil sie negative Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China für die Reederei befürchten. Der Handel mit Orient soll um den 17. August wieder starten.

Yue Yuen knickten um 11,9 Prozent ein, nachdem der Sportschuhhersteller mit seinen Halbjahreszahlen enttäuscht hatte. Die Aktie befindet sich damit auf einem Vierjahrestief.

Die Immobilienaktie Country Garden verbilligte sich um rund 7 Prozent. Die Aktie litt darunter, dass am Wochenende im Zuge schwerer Unwetter sechs Arbeiter des Immobilienentwicklers in ihren Unterkünften auf einer Großbaustelle ums Leben kamen.

In Taiwan ging es für die Aktie des Apple-Auftragsfertigers Hina Hai um 1,2 Prozent nach oben, während mit Largan das Papier eines weiteren Apple-Zulieferers 1,5 Prozent einbüßte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.278,40 -0,35% +3,52% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.544,84 -0,74% -0,97% 08:00 Kospi (Seoul) 2.293,51 -0,06% -7,05% 08:00 Schanghai-Comp. 2.870,06 -0,12% -13,24% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.643,84 -1,68% -15,83% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.673,22 -0,46% -3,83% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.033,54 -0,21% +3,67% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.311,33 -0,41% -2,29% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.766,29 -0,16% -1,54% 11:00 BSE (Mumbai) 37.387,22 +0,13% +10,57% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1655 -0,0% 1,1659 1,1628 -3,0% EUR/JPY 129,47 +0,1% 129,35 129,24 -4,3% EUR/GBP 0,8884 -0,1% 0,8892 0,8876 -0,1% GBP/USD 1,3121 +0,1% 1,3110 1,3100 -3,0% USD/JPY 111,09 +0,1% 110,95 111,13 -1,3% USD/KRW 1119,07 +0,3% 1115,88 1116,94 +4,8% USD/CNY 6,8270 +0,2% 6,8137 6,8206 +4,9% USD/CNH 6,8347 +0,1% 6,8260 6,8252 +4,9% USD/HKD 7,8484 +0,0% 7,8476 7,8484 +0,5% AUD/USD 0,7398 -0,1% 0,7403 0,7378 -5,4% NZD/USD 0,6808 +0,2% 0,6796 0,6772 -4,1% Bitcoin BTC/USD 8.141,49 -0,7% 8.195,61 7.947,44 -40,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,02 68,69 +0,5% 0,33 +16,8% Brent/ICE 74,42 74,29 +0,2% 0,13 +15,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,85 1.223,33 -0,3% -3,48 -6,4% Silber (Spot) 15,43 15,50 -0,4% -0,07 -8,9% Platin (Spot) 822,70 830,30 -0,9% -7,60 -11,5% Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,4% -0,04 -17,5% ===

