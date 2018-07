Aufatmen bei Daimler, BMW und VW?

Daimler

Die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) befindet sich seit Jahresbeginn 2018 auf Talfahrt und nun haben die Schwaben heute auch noch schlechtere Quartalszahlen als gedacht vermeldet. Der Dax-Konzern musste einen deutlichen Gewinneinbruch verkraften. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beträgt im 2. Quartal EUR 2,6 Milliarden. Dies entspricht einem Minus von 30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unterm Strich brach im selben Vergleichszeitraum das Konzernergebnis um 27% ein, auf nur noch EUR 1,8 Mrd. Neben dem Rückruf von Diesel-Fahrzeugen wegen der Abgasaffäre nagten am Gewinn des Auto- und Nutzfahrzeugherstellers Zollanpassungen am wichtigsten Einzelmarkt China. Auch der Umsatz von Daimler ist gesunken: Während der Großteil der Analysten davon ausgegangen war, dass die Erlöse auf ca. EUR 42 Mrd. anwachsen, enttäuschte Daimler mit einem Umsatz von EUR 40,7 Mrd.

Zwar enttäuscht der Konzern auf fast allen Ebenen. Was Anleger aber zumindest goutieren dürften: Nachdem im Juni mit einer Gewinnwarnung der Ausblick von Daimler gesenkt wurde, lässt der Konzern seine Prognose nun unverändert. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet der Konzern mit einem leichten Anstieg von Umsatz und Absatz. Auch die Absätze bei Mercedes-Benz in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, fallen überzeugend aus. Zudem investieren die Schwaben kräftig in die elektrische Zukunft des Konzerns. So plant Daimler zwei weitere Batteriefabriken zu bauen. Diese Investitionen drücken zwar kurzfristig die Ergebnisse, jedoch sollen sie langfristig dafür sorgen, dass Daimler im Premiumsegment der Automobilbranche an der Spitze bleibt.

