Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft sei auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Als stützend für den Betriebsgewinn (FFO) habe sich vor allem die Beteiligung an der TLG Immobilien erwiesen./bek/jha/ Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-07-30/11:41

ISIN: DE000A1X3XX4