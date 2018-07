Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum zweiten Quartal von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang und der erhöhte Jahresausblick unterstrichen die starke Positionierung des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Der positive Trend sollte sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen./edh/jha/ Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-07-30/11:55

ISIN: DE000A0WMPJ6