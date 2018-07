Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Linde nach Quartalszahlen des Wettbewerbers Air Liquide auf "Neutral" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum von Air Liquide im Gasegeschäft habe in etwa dem des deutschen Konkurrenten entsprochen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sei festzustellen, dass die Wachstumsraten in der Branche im Vergleich zu früheren Jahren merklich gestiegen seien./edh/la Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-07-30/12:55

ISIN: DE0006483001