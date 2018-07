Wien (www.fondscheck.de) - Die Baader Bank hat den Verkauf ihres Mehrheitsanteils an der Münchener Fondsboutique Skalis abgeschlossen. Dies teilte das Institut im Zuge der Präsentation seiner Halbjahreszahlen mit, so die Experten von "FONDS professionell".Die Bank wolle sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, habe es geheißen. Die Mehrheit an der auf Multi-Asset-Fonds spezialisierten Fondsgesellschaft habe die Aqal Gruppe übernommen. Diese habe sich dem Bereich nachhaltige Investments verschrieben. Die Verkaufspläne seien Anfang des Jahres bekannt geworden. ...

