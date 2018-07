Das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg wird voraussichtlich am 4. September einen ersten Förderaufruf zur Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Brandenburg veröffentlichen. Das geht aus einer Vorankündigung des Ministeriums hervor. Der Aufruf erfolgt demnach im Zuge der Anfang des Jahres in Kraft getretenen Förderrichtlinie "RENplus 2014-2020", die Unternehmen und Kommunen dazu ...

