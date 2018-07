Gehört BLACKROCK bald die ganze Welt?

Auf den ersten Blick ist es schon beängstigend: An den meisten größeren börsennotierten Unternehmen der Welt besitzt BlackRock (WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019), der größte Vermögensverwalter der Welt, einen nennenswerten Anteil. Die DAX-Konzerne bilden da keine Ausnahme. Bei acht der 30 DAX-Konzerne ist der Vermögensverwalter aus den USA der größte Aktionär. Die Beteiligungsquoten von BlackRock reichen von 2,68 Prozent bei Beiersdorf bis hin zu 8,62 Prozent bei Vonovia (Stand: April 2018) und dürften im Schnitt bei rund sechs Prozent liegen.

Weltweit belief sich das von BlackRock verwaltete Vermögen (die sogenannten Assets under Managements, AuM) zuletzt auf 6,30 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Deutschland, also der Wert aller in einem Jahr hergestellten Waren und Dienstleistungen, beläuft sich umgerechnet nur auf 4,21 Billionen Dollar.

Doch bei genauerem Hinsehen muss einem die schiere Größe von BlackRock nicht unbedingt Angst machen. Denn BlackRock legt nicht eigene Gelder an, sondern das Geld seiner Kunden. Zu den Kunden des Unternehmens gehören etwa Pensionskassen, Versicherungen, Unternehmen, Staatsfonds und auch Regierungen. Ein nicht unerheblicher Teil der Gelder gehört sogar Privatanlegern, denn zu BlackRock gehört auch iShares, der weltweit größte Anleger von börsengehandelten Indexfonds (ETFs), mit einem Marktanteil in Europa und den USA von gut 40 Prozent.

Der Boom bei ETFs ist einer der entscheidenden Wachstumstreiber für BlackRock. Neben passiv verwalteten Geldern betreut BlackRock aber auch aktiv verwaltete Anlagevehikel und gehört zu den Vorreitern beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ein weiterer Wachstumstreiber ist die Softwareplattform Aladdin, mit der BlackRock inzwischen das Risikomanagement für Geldanlagen im Volumen von rund 15 Billionen Dollar übernimmt. Das Risikomanagement für knapp 10 Prozent aller weltweiten Vermögenswerte wird damit von Aladdin erledigt. Aladdin gibt zwar keine Investmentempfehlungen ab, bewertet aber die Risiken von Millionen von Wertpapieren in aller Welt. Damit hat Aladdin zumindest indirekt auch einen großen Einfluss auf Investmententscheidungen und Portfolioumschichtungen.

