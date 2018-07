Im Jahr 2025 soll jeder zweite verkaufte Porsche einen elektrifizierten Antrieb besitzen. Dieses Ziel formuliert Porsche in einem neuen Beitrag zum ersten Elektro-Serienmodell Taycan, in dem auch verraten wird, dass bislang eine dreistellige Zahl an Prototypen gebaut wurde. Porsches vor der Enthüllung stehendes erstes Elektromodell war lange unter dem Arbeitstitel Mission E bekannt. Seit Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...