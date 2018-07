Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone nach Halbjahreszahlen von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk sei uneinheitlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte könnte der Nahrungsmittelkonzern aber auf einigen Gegenwind treffen./edh/mis Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2018-07-30/15:26

ISIN: FR0000120644