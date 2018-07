Die Baader Bank hat das Kursziel für Danone nach Zahlen zum zweiten Quartal von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe beim Wachstum aus eigener Kraft besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. In Zukunft dürfte sich das Nordamerika-Geschäft (Sparte EDP Noram) dynamischer entwickeln als zuvor./la/he Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2018-07-30/17:08

ISIN: FR0000120644