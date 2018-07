Turbulenter Nasdaq-Handel lässt DAX-Anleger kalt

Das war heute los. Zu Beginn der neuen Handelswoche blickten DAX-Anleger vor allem auf einen turbulenten Start in den Handel an der Nasdaq. Davon ließen sie sich jedoch nicht allzu sehr verunsichern. Zudem sorgte die abwartende Haltung vieler Anleger im Vorfeld wichtiger Entscheidungen, insbesondere vonseiten der US-Notenbank Fed, dafür, dass die Kursbewegungen am deutschen Aktienmarkt nicht zu üppig ausfielen. Dies dürfte sich im weiteren Wochenverlauf noch ändern.

Das waren die Tops & Flops. An der DAX-Spitze waren heute vor allem Finanztitel zu finden. Beispielsweise konnte die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) zeitweise einen Sprung um rund 2 Prozent nach oben machen. Dabei kommt den Titeln von Banken und Versicherern unter anderem die jüngsten Marktberuhigung zugute.

Mit einem zwischenzeitlichen Kursminus von etwas mehr als 2 Prozent war dagegen die SAP-Aktie (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) am Indexende zu finden. Dem Halbleiterkonzern machte die erneut schlechte Stimmung unter den großen US-Technologietiteln zu schaffen.

