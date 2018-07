Berlin (ots) - Seit 100 Tagen ist Andrea Nahles als Parteichefin für den Patienten SPD verantwortlich. Sie hat den Job ordentlich gemacht, wenn auch nicht brillant. Es gibt eine diffuse Sehnsucht nach etwas Neuem. Diese Sehnsucht hat Martin Schulz angesprochen, als er - obwohl schon ewig im Politikbetrieb - aus Brüssel wie ein Neuling nach Berlin kam. Er konnte den hohen Erwartungen nicht standhalten. Nahles und Scholz können keine Projektionsflächen für die Sehnsucht nach Neuem sein. In Deutschland wäre dafür zurzeit am besten Robert Habeck geeignet ... Aber er ist nun mal ein Grüner. Und Coolness lässt sich nicht imitieren.



