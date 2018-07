Stuttgart (ots) - Die Furcht vor der Migration lässt sich wunderbar ausschlachten. Der junge Chef der Partido Popular, Pablo Casado, hat das gerade entdeckt. Dabei ist Spanien ein Beispiel dafür, wie gut Integration funktionieren kann: Ende der neunziger Jahre stieg in keinem anderen europäischen Land der Ausländeranteil so rapide an wie in Spanien. Das Land hat es verkraftet. Jetzt kommen hauptsächlich Afrikaner und nicht wie damals Lateinamerikaner und Osteuropäer. Das mag die Integration schwieriger machen. Spanien will aber nicht, wie Pablo Casado behauptet, "Millionen Afrikaner" aufnehmen. Es will ein Gleichgewicht zwischen Humanität und Legalität halten. Da gibt es nichts zu meckern. Casado tut es trotzdem. Für eine Handvoll Stimmen.



