US-Staatsanleihen haben am Montag überwiegend an ihre Kursverlusten vom Handelsstart festgehalten. Marktteilnehmer begründeten das unter anderem mit entsprechenden Vorgaben der Rentenmärkte in Europa.

Zweijährige Anleihen lagen unverändert bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,68 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 5/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,98 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 18/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent./he

AXC0211 2018-07-30/21:16