DZ Bank senkt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 129 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 129 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Börsenkurs habe sich seinem fairen Wert angenähert, so dass er die Papiere nun abstufe.

Deutsche Bank senkt Morphosys auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Morphosys nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 120 Euro angehoben. Nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn sei das weitere Potenzial der Papiere nun begrenzt, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahlen für das zweite Quartal dürften zudem wohl unspektakulär ausfallen. Für eine Reihe von Wirkstoffen des Biotechnologie-Unternehmens wie MOR208, MOR203 und Tremfya sei er nun jedoch optimistischer eingestellt, woraus das höhere Kursziel resultiere.

DZ Bank hebt Intel auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 55 US-Dollar

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Intel aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 52 auf 55 US-Dollar angehoben. Der jüngste Kurseinbruch nach den von dem US-Chiphersteller vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal sei unberechtigt gewesen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Intel sei hervorragend positioniert, um von den zahlreichen Wachstumschancen im Halbleiterbereich zu profitieren. Die moderate Verzögerung bei der Einführung der neuen Prozessor-Generation dürfte nur kurzfristig belasten.

Kepler Cheuvreux senkt ING auf 'Hold' und Ziel auf 13,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der niederländischen Großbank ING von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,20 auf 13,50 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen für den Gewinn (EPS) der Jahre 2018 bis 2020 seien risikobehaftet und könnten sinken, schrieb Analyst Benoit Petrarque in einer am Montag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel 190 Kronen

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo B nach Zahlen und wegen der mittel- und langfristigen guten Absatzaussichten von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 180 auf 190 schwedische Kronen angehoben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Volvo habe einmal mehr mit seinen Zahlen überzeugt. Zudem dürfte die für den Hersteller von Baumaschinen und Lastwagen günstige Lage der Weltwirtschaft weiter anhalten. "Der Tank ist voll und das Unternehmen habe mehr Potenzial, zu liefern.

UBS hebt Ziel für Linde z.U.e. auf 240 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien von 225 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutsche Industriegasekonzern bringe in die "Ehe" mit dem US-Partner Praxair mehr ein als bislang erwartet, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem die Fusion nun bei den Behörden durch sei, dürfte sich der Fokus der Anleger auf das überdurchschnittliche Gewinn-Wachstumspotenzial richten.

UBS senkt Ziel für BASF auf 87 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns BASF nach Zahlen zum zweiten Quartal von 92 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität der Downstream-Sparte mache nur geringe Fortschritte, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem bestünden im Segment Pflanzenschutz einige Lagerbestandsrisiken im kommenden Jahr.

Warburg Research senkt Ziel für Commerzbank auf 8,80 Euro - Hold

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das zweite Quartal von 11,10 auf 8,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Pläsier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen für 2019 deutlich, um geringere Gewinnmargen und ein niedrigeres Wachstum der Gebühreneinnahmen zu reflektieren. Die anstehenden Zahlen für das zweite Quartal 2018 dürften derweil solide ausgefallen sein und von einer verbesserten Ertragsbasis profitiert haben.

Deutsche Bank hebt Ziel für Merck KGaA auf 91 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Merck KGaA vor Zahlen zum zweiten Quartal von 87 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Pharma- und Chemiekonzerns dürfte glazlos ausfallen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnkennziffern sollten bereinigt weitgehend stabil geblieben sein. Den Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 dürften die Darmstädter bestätigen.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern dürfte sich insgesamt verhalten entwickelt haben, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings biete das zweite Halbjahr Spielraum für eine deutliche Umsatzerholung, so dass die Ziele für das Gesamtjahr in Reichweite seien.

