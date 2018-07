Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC beobachtet nachhaltigen Anstieg der Nachfrage nach recycelten Kunststoffen DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries PLC beobachtet nachhaltigen Anstieg der Nachfrage nach recycelten Kunststoffen 30.07.2018 / 21:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. London, 30. Juli 2018 - Hi Technological Plastic Industries PLC (HTPI) verzeichnet nachhaltiges Wachstum bei der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen recycelten Kunststoffen. Um diese steigende Nachfrage zu befriedigen, ist das Unternehmen auf der Suche nach weiteren Investoren. Mit dem Kapital soll die Produktionskapazität erweitert werden und der kostengünstigere Einkauf größerer Mengen an Rohstoffen finanziert werden. Weltweit ist die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen deutlich gestiegen. Als Folge wurden die Recyclingmethoden verbessert und neue Produktionsprozesse entwickelt, so dass letztlich die recycelten Kunststoffe eine deutlich verbesserte Qualität haben und deshalb heute in vielen neuen Bereichen zum Einsatz kommen. Zunehmend spielen auch ökologische Gesichtspunkte eine Rolle und hier besonders die Ressourcenverschwendung bei der Verwendung von neuen Kunststoffen. Dies forciert bei den großen Herstellern von Konsumgütern den Einsatz umweltfreundlicherer, also recycelter und recyclingfähiger Kunststoffe in neuen Bereichen. Kürzlich berichtete die "Welt" über den steigenden Verbrauch recycelter Kunststoffe bei Adidas. Das Unternehmen hat die vollständige Umstellung bis 2024 in Aussicht gestellt, ebenso wie der Mineralwasserhersteller Evian, ein Unternehmen des Konsumgüterkonzerns Danone, deren Kunststoffflaschen bis 2025 zu 100% aus recyceltem Kunststoff bestehen sollen. "Wir beobachten die erfreulichen Veränderungen in der Kunststoffindustrie genau und konzentrieren uns darauf, die Finanzierung zu sichern, damit wir unsere Produktionserweiterung für die steigende Nachfrage realisieren können", sagt Rana Kashaf Shahzad, Vorsitzender des Vorstands der Hi Technological Plastic Industries LLC. Über das Unternehmen Hi Technological Plastic Industries PLC ist die Holding der operativen Gesellschaft Hi Technological Plastic Industries LLC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Gegründet in 2013 stellt HTPI Recyclinggranulat aus Kunststoffen wie LDPE und HDPE/LDPE sowie PVC-Rohre her. Die Produktionskapazität beträgt 300 Tonnen/Tag. Hauptabsatzmarkt sind die VAE, aber die Produkte werden auch weltweit exportiert, unter anderem nach Pakistan, Indien, China, Hong Kong und in ostafrikanische Länder. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,3 Mio. Euro und erwirtschaftete ein Bruttoergebnis von 2,3 Mio. Euro. 30.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 709293 30.07.2018

AXC0216 2018-07-30/21:51