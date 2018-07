FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's würdigt die "signifikante finanzielle Flexibilität" von Covestro mit einer besseren Bonitätsnote. Das Rating werde auf Baa1 von Baa2 hochgestuft, teilte Moody's Investors Service am Montagabend mit. Der Ausblick ändere sich in stabil von positiv.

Starke operative Ergebnisse und ein ebensolcher freier Cashflow hätten es Covestro ermöglicht, ihre Schulden zu verringern, so die Analysten. Sie schätzen, dass Covestro seit dem Börsengang im Oktober 2015 einen freien Cashflow (nach Investitionen und Dividenden) von 3,2 Milliarden Euro erzielt hat. In diesem Zeitraum habe das Unternehmen seine Nettoverschuldung (einschließlich Pensionsrückstellungen) um 2,1 Milliarden Euro verringert. Dadurch hätten sich finanzielle Messgrößen erheblich verbessert. So betrage das Verhältnis der bereinigten Gesamtschulden zum EBITDA nun noch etwa 0,7. Ende 2015 habe es bei 2,6 gelegen.

July 30, 2018

