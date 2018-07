...hocheffizienter Energie-Netztechnik und Automatisierung. Zusammen rd. 36 Mrd. $ Marktwert (ABB bilanziert in Dollar) sind das Ziel dieses Jahres. Der Quartalsgewinn stieg um 30 %. Darin stecken Einmaleffekte, aber auch Ansätze für eine größere Dynamik im Neugeschäft. Eine glatte Aufteilung von ABB in zwei Unternehmen ist sowohl organisatorisch als auch finanztechnisch möglich. Konzernchef Ulrich Spiesshofer ist die entscheidende Figur dafür, wie sich dies darstellt. Im Hintergrund steht ein weiterer schwedischer Großaktionär (Familie Wallenberg). Ihr wird nachgesagt, dass sie derartige Pläne billigen dürfte. Zwischengewinn für unsnur knapp 18 % in zwei Jahren. Das ist mager. Mit einemKurs um 20 bis 22 CHF bauen wir die Position aus.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 30 vom 28.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info