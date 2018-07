Am Montag ging es für die Aktie von Siemens Healthineers in einem lustlosen Gesamtmarkt um über 1,9 Prozent nach unten. Grund waren die durchwachsenen Zahlen für das dritte Quartal. Der Umsatz lag zwar im Rahmen der Erwartungen der Analysten, enttäuscht waren die Experten jedoch was den Nettogewinn anging. Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica und Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag sorgten für ein Minus von zehn Prozent beim Gewinn auf 293 Millionen Euro.

