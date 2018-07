FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat der Schwung zum Jahresauftakt auch im zweiten Quartal angehalten. Das im MDAX notierte Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn bei anhaltend negativen Währungseffekten unerwartet deutlich und bestätigte seine Jahresprognose.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Negative Wechselkurseffekte schmälerten das Wachstum dabei erheblich. Organisch erzielte Fuchs ein Plus von 10 Prozent, das vor allem von Zuwächsen in Asien-Pazifik und Afrika geprägt war. Die negativen Währungseffekte haben sich laut Unternehmen im zweiten Quartal abgeschwächt und dürften im Jahresverlauf weiter an Bedeutung verlieren.

Die Währungseffekte schlugen auch auf das Ergebnis durch: Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) wuchs um 2 Prozent auf 193 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Fuchs mit 140 Millionen Euro 4 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden, einem EBIT von 188 Millionen und einem Nachsteuergewinn von 136 Millionen Euro gerechnet.

"Obwohl das wirtschaftliche Umfeld vermehrt durch Unsicherheiten im internationalen Handel belastet wird, erwarten wir eine Fortsetzung des Umsatzwachstums sowie eine Fortsetzung der Steigerung beim EBIT", sagte Konzernchef Stefan Fuchs laut Mitteilung. Konkret plant Fuchs mit 3 bis 6 Prozent mehr Umsatz und zwischen 2 und 4 Prozent mehr EBIT.

