Quartalszahlen bei HeidelbergCement stehen an - kann man hier einsteigen?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atDie HeidelbergCement AG ist ein führender Anbieter in der Produktion von Zement und Beton.Die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend und korrigiert gerade an den EMAs 20 und 50, die als Widerstandszonen agieren. Das Volumen ist an den Abwärtskerzen höher als an den grünen Kerzen und dies kann als erhöhtes Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Der schöne Abwärtstrend und die Korrektur an der Widerstandszone machen das Papier zu einem interessanten Short-Kandidaten.Chart vom 27.07.201872,30 EUREine Einstiegsmöglichkeit würde sich ergeben, wenn die kleine Umkehrkerze durch eine darauffolgende rote Kerze negiert wird. Der Stopp könnte knapp über die EMA50 im Bereich der 74,20 EUR Zone platziert werden. Erste Teilgewinne können im Bereich der 69 EUR Marke realisiert werden und die restliche Position könnte bis zu der Supportzone von 65 EUR weiter verwaltet werden.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 31. Juli bekanntgegeben und somit sollte dieses Ereignis vorerst abgewartet werden bevor man Positionen in diesem Wert eingeht. Solche Ereignisse führen oft zu großen Gaps nach oben oder nach unten und somit ist das Risiko sehr hoch und nicht kalkulierbar.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at