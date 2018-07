FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US45168K3068 IDERA PHARMAC.NEW DL-,001

TYY XFRA TRATRKCM91F7 TRAKYA CAM SANAYII TN 1

RMC XFRA FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60

HP3 XFRA DE0006001902 RINGMETALL AG O.N.