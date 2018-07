Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen zum zweiten Quartal von 12 auf 11,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus einer Feinabstimmung seiner Prognosen für die vor vielen Herausforderungen stehende Telekom, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das abgelaufene Quartal lägen seine Schätzungen nahe an den Konsenserwartungen./edh/jha/ Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508