Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal insgesamt erfüllt, doch seien die Resultate eher durchwachsen gewesen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe das starke Wachstum im Geschäft mit Bildgebungstechnik, während die Gewinnmargen in allen Belangen - vor allem aber im Diagnostics-Bereich - enttäuscht hätten./mis/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-07-31/08:41

ISIN: DE000SHL1006