Amazon Discount-Zertifikate mit 8% Seitwärtschance

Der Kurs der Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) legte seit dem Jahresbeginn 2018 auf USD-Basis um beachtliche 52 Prozent zu. Nach dem im zweiten Quartal 2018 erzielten Rekordgewinn bekräftigten die bedeutendsten Analysehäuser ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 2.300 USD. Somit sollte einem weiteren Kursanstieg der Amazon-Aktie eigentlich nicht viel im Wege stehen.

Für Anleger, die der Amazon-Aktie grundsätzlich positiv gegenüberstehen, die aber auch bei einer Korrektur des Aktienkurses zu positiven Renditen gelangen wollen, könnte eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein

Discount-Zertifikat mit Cap bei 1.700 USD

Das Société Générale-Discount-Zertifikat auf die Amazon-Aktie, Cap bei 1.700 USD, BV 0,1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000ST19EQ5, wurde beim Aktienkurs von 1.778 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,1715 USD mit 136,29 -136,49 Euro gehandelt. Wenn die Amazon-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 1.700 USD notiert, dann wird das Zertifikat am 2.1.19 mit dem Höchstbetrag von 170 USD, was unter der Voraussetzung eines gleich bleibenden Euro/USD-Wechselkurses einem Eurogegenwert von 145,11 Euro entsprechen würde.

Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat bis zum Jahresende bei einem bis zu 6,90-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 4,39 Prozent. Notiert die Amazon-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am Bewertungstag errechneten Schlusskurs der Aktie unter Berücksichtigung des Wechselkurses zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 1.800 USD

Für Anleger mit dem Wunsch nach höherer Rendite und der Meinung, dass sich der Amazon-Kurs tendenziell positiv entwickeln wird, könnte das Commerzbank-Discount-Zertifikat auf die Amazon-Aktie mit Cap bei 1.778 USD, BV 0,1, ISIN: DE000CA0CC96, Bewertungstag 21.12.18, interessant sein.

Beim Amazon-Aktienkurs von 1.778 USD wurde das Zertifikat mit 140,99 - 141,04 Euro taxiert. Notiert die Amazon-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 180 USD (=153,65 Euro bei gleich bleibendem Wechselkurs) zurückbezahlt.

In diesem Fall wird der Ertrag 8,94 Prozent betragen, was einer Jahresrendite von 21 Prozent entsprechen wird. Bei einem Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Amazon-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de