Hier geht's zum Video

Die Anleger haben sich gestern zurückgehalten. Der deutsche Leitindex begann den Handelstag bereits mit Verlusten und rutschte schließlich kurz vor Handelsende unter die Marke von 12.800 Punkten. Marktidee: TecDAX Der TecDAX befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Gestern geriet er im Zuge der Technologieschwäche in den USA allerdings kräftig unter Druck. Der TecDAX rutschte knapp 1,4 Prozent ab. Jetzt rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus.