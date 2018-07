Die Alternative zur Facebook-Aktie

Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) hat an den US-Börsen für einen traurigen Rekord gesorgt. Nach Bekanntgabe der Juni-Quartalsergebnisse rauschte die Aktie des führenden Sozialen Netzwerks um 19 Prozent in die Tiefe. An nur einem Tag. Für Facebook war dies der größte Tagesverlust überhaupt. Der damit verbundene Rückgang bei der Marktkapitalisierung von rund 119 Mrd. US-Dollar war sogar der größte in der Geschichte des US-Aktienmarktes.

Mäßige Nutzerzahlen. Anleger nahmen unter anderem die neuesten Daten zum Wachstum der Nutzerzahlen negativ auf. Außerdem ist davon auszugehen, dass schärfere Datenschutzbestimmungen die Nutzerzahlen auch in Zukunft belasten sollten. Vor allem in Europa. Zudem muss Facebook sehr viel Geld aufwenden, um gegen Fake News, Hasskommentare und andere Verfehlungen seiner User auf der gleichnamigen Plattform vorzugehen. Die höheren Kosten dürften die Margen belasten.

Den vollständigen Artikel lesen ...