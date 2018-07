Nach dem schwachen Jahresauftakt hat der Baustoffkonzern HeidelbergCement im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn steigern können. Dank der guten Zahlen wurde auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. An der Börse kommt das gut an, die Aktie zählt am Dienstag zu den stärksten Werten im DAX.

