Die Deutsche Bank hat Danone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 80 Euro angehoben. Die vergleichsweise schwache Kursentwicklung des Nahrungsmittelkonzern habe die zu teuere Übernahme des US-Unternehmens WhiteWave eingepreist, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Projekte "Protein" und "One Danone" stützten die Einschätzung./mf/bek

Datum der Analyse: 31.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120644

AXC0103 2018-07-31/09:32