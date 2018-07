Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung habe sich beschleunigt, allerdings müsse nun das Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) zulegen, damit der Unternehmensausblick für das laufende Jahr erreicht werden kann./mis/tih Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-07-31/09:43

ISIN: DE0006047004